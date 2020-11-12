الإمارات: ندين الاعتداء الجبان على سفارة السعودية في لاهاي

أدانت الإمارات بشدة الاعتداء الجبان، الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، الخميس، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

يذكر أن سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، كانت قد أفادت في وقت سابق الخميس، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر اليوم.

وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية. ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

إلى ذلك، حثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.