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وفد بحريني برئاسة الزياني يزور إسرائيل الأربعاء

Bahrain and Israel two flags together textile cloth, fabric texture stock photo
تعبيرية
البحرين وإسرائيل

وفد بحريني برئاسة الزياني يزور إسرائيل الأربعاء

الزيارة تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه

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دبي - قناة العربية

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أفادت وكالة أنباء البحرين، الاثنين، أن وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، يغادر متوجهاً إلى تل أبيب يوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى دولة إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تهدف إلى "إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم".

وتابعت أن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة".

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وأمس الأحد، قال المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل أوفير جندلمان، إن مجلس الوزراء صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

وكانت حكومة البحرين قد وافقت قبل شهرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل في الـ 18 من أكتوبر المنصرم، في المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

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