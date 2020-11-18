الإمارات والأردن والبحرين.. قمة ثلاثية لبحث قضية فلسطين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مع ملك الأردن عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تطورات القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

واتفق القادة الثلاثة في قمة ثلاثية عقدت، الأربعاء، في أبوظبي، على ضرورة حل الدولتين وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما ناقش الأطراف خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وركزوا على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

إلى ذلك شددت القمة على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وحضر القمة رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين والإماراتيين.

عودة التنسيق الكامل بين فلسطين وإسرائيل

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، كانت أعلنت، الثلاثاء، عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.

وعودة التنسيق المدني و الأمني، يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.

كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي وتوحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.

أزمة خانقة

يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة، وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، حيث اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عن أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.