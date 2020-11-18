برئاسة وزير الخارجية.. وصول وفد بحريني رفيع إلى تل أبيب

وصل وفد بحريني رفيع المستوى، الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم الذي وقع في سبتمبر الماضي.

كما تأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جابي أشكنازي في القدس.

توقيع الاتفاق في البيت الأبيض

هذا وكانت حكومة البحرين قد وافقت في سبتمبر الماضي، على إقامة علاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل في الـ 18 من أكتوبر المنصرم، في المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات، منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.