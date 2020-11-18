  • مباشر
اللغة

برئاسة وزير الخارجية.. وصول وفد بحريني رفيع إلى تل أبيب

Bahrain's first official government delegation to Israel. (Screengrab)
وصول الوفد البحريني إلى تل أبيب

برئاسة وزير الخارجية.. وصول وفد بحريني رفيع إلى تل أبيب

تأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل وفد بحريني رفيع المستوى، الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم الذي وقع في سبتمبر الماضي.

لبناني - أرمني أسس فيروس كورونا لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

كما تأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جابي أشكنازي في القدس.

مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين - 18 أكتوبر 2020 - فرانس برس
مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين - 18 أكتوبر 2020 - فرانس برس

توقيع الاتفاق في البيت الأبيض

هذا وكانت حكومة البحرين قد وافقت في سبتمبر الماضي، على إقامة علاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل في الـ 18 من أكتوبر المنصرم، في المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات، منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد