أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أن اتفاق السلام خطوة نوعية مهمة لإحلال السلام في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عنها قولها، خلال لقاء افتراضي نظمته جمعية الصداقة الإماراتية البريطانية، أن الاتفاق نهج مختلف في التعامل مع القضية العربية الإسرائيلية عبر تغليب ثقافة الحوار والتسامح.

وأشارت الهاشمي إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة وأهمية كبيرتين لدى العرب جميعا. وأكدت ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها الاتفاق للبلدين بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام.

واعتبرت الرغبة الأكيدة لإحلال السلام وتحقيق التقدم والرخاء لشعب الإمارات وشعوب المنطقة شكلت أكبر الدوافع لتوقيع الاتفاق.