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بومبيو في الإمارات: نتطلع للبناء على زخم اتفاقيات السلام

مايك بومبيو
بومبيو

بومبيو في الإمارات: نتطلع للبناء على زخم اتفاقيات السلام

وزير الخارجية الأميركي: "أحرزنا تقدماً كبيراً في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط"

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دبي - العربية.نت

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قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنه يتطلع إلى "البناء على الزخم الإيجابي الناتج عن اتفاقيات السلام" والحوار الاستراتيجي الأخير بين أميركا والإمارات.

وأضاف: "أحرزنا تقدماً كبيراً في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

والخميس، أعلن بومبيو أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي مازال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

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ويقوم بومبيو بجولة، بدأها، السبت في فرنسا، وقادته أيضاً إلى تركيا وجورجيا وإسرائيل، ويختتمها في عدة دول خليجية، لترسيخ ثوابت سياسة الإدارة الأميركية الحالية.

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