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محمد بن زايد وبومبيو يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بومبيو ومحمد بن زايد في أبوظبي
بومبيو ومحمد بن زايد في لقاء سابق

محمد بن زايد وبومبيو يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

تطرقا إلى معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل

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دبي - العربية.نت

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

وبحث محمد بن زايد وبومبيو - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأميركية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم"، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

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كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأميركي الذي أطلق خلال شهر أكتوبر الماضي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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