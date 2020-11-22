أشاد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين وجهودها بقيادة الملك سلمان في التحضير وإدارة أعمال القمة التي تأتي في ظروف استثنائية الأمر الذي يؤكد على الدور الريادي للمملكة عالميا، وحرصها الدائم على التواجد ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات التي تواجه الدول والشعوب.

الشيخ محمد بن راشد أكد أن مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالميا التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها.

وشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قمة قادة مجموعة العشرين "G 20" الافتراضية، والتي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وتستمر حتى الغد تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

القمة الاستثنائية

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القمة الاستثنائية الثانية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة.

وتشارك دولة الإمارات في القمة جنباً إلى جنب أعضاء مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية التي تشمل منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد المالي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، وجهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في التحضير وإدارة أعمال القمة التي تأتي في ظروف استثنائية، الأمر الذي يؤكد على الدور الريادي للمملكة عالميًا، وحرصها الدائم على التواجد ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات التي تواجه الدول والشعوب، مشدداً سموه على مبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بهدف تنسيق الجهود الدولية وتكاملها لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/.

المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها، وأن دولة الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة، ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقال : "أبرزت الجائحة التي يواجها العالم اليوم الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين كمنصة اقتصادية يتوحد حولها العالم لمواجهة التحديات المشتركة وتجاوزها، ويناقش من خلالها سُبل اغتنام أهم الفرص المتاحة أمام الدول والحكومات والاستفادة منها لمستقبل أفضل للشعوب والعالم، فالخطر اليوم يستهدف الجميع حول العالم دون استثناء، والمصير أصبح واحدا ومشتركا للإنسانية".

وأكد أن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية الأزمة، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على لعب دور فعال ورئيسي في دعم الجهود الدولية للتصدي للوباء، والمساهمة في مختلف أوجه التعاون والتنسيق الدولي للتعامل مع الفيروس، وصولاً لوضع آليات وحلول طارئة وفعالة للأزمة التي يعيشها العالم بجميع دوله على حد سواء، والتي لا تقتصر أخطارها على القطاع الصحي فقط، بل تمتد لقطاعات وجوانب أخرى أهمها الجانب الاقتصادي والمجتمعي.