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دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

شعار وزارة الداخلية البحرينية البحرين
شعار وزارة الداخلية البحرينية
قطر

دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

الزورقان كانا في رحلة العودة بعد مشاركتهما في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل

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دبي – العربية.نت

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اعترضت دوريات تابعة لأمن السواحل القطرية، اليوم الأربعاء، زورقين بحرينيين أثناء مشاركتهما في تمرين بحري.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه "في تمام الساعة 13:00 ظهراً بتاريخ 25 /11 /2020 وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذي يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما".

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وأكدت أن هذا "يُعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما.

وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربةً عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

زوارق تابعة لخفر السواحل القطري (أرشيفية)
زوارق تابعة لخفر السواحل القطري (أرشيفية)
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