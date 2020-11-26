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البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة يثمّن القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع ملك المغرب، الملك محمد السادس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة، وفق وكالة أنباء البحرين.

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كما أبلغ الملك حمد بن عيسى العاهل المغربي قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

إلى ذلك عبر عن دعم مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.

وثمّن القرارات التي أمر بها العاهل المغربي لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، وهنأ على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن لحركة التنقل المدنية والتجارية.

كما عبّر عن مساندته لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها، متمنياً للشعب المغربي المزيد من التطور والازدهار.

بدوره أعرب الملك محمد السادس عن شكره الجزيل وتقديره البالغ للملك حمد بن عيسى على مواقف البحرين المشرفة والداعمة للمغرب وشعبه والمجسدة لعمق روابط الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

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