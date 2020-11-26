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فضيحة مطار الدوحة ثانية.. شاهد يكشف تفاصيل جديدة

من مطار حمد الدولي في الدوحة (فرانس برس)

فضيحة مطار الدوحة ثانية.. شاهد يكشف تفاصيل جديدة

أوضح أن "الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية"

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دبي - العربية.نت

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كشف شاهد في قضية المسافرات الأستراليات، يدعى ولفغانغ بابيك، تفاصيل جديدة في الاعتداء على الراكبات الأستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة.

وقال بابيك لـ"العربية" مساء الخميس: "علمنا فور وصولنا للدوحة بوقوع حادثة".

كما أكد أن "ضباط أمن قطريين صعدوا للطائرة وبدأوا بإنزال الراكبات".

إلى ذلك، أوضح بابيك أن "الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية".

ولفت إلى أن "المسافرات ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً"، مضيفاً: "أتحفظ عن ذكر التفاصيل بسبب حميمية ما حصل مع المسافرات".

كما أضاف أن "ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات"، مشيراً إلى أنه "تم تكليفي كمحام للدفاع عن حقوق الراكبات".

وذكر أن "السيدات خضعن لفحص نسائي مهين في مطار الدوحة"، مشدداً: "نحرص على عدم تكرار تجربة مطار الدوحة. ما حصل يمثل عنفاً وتمييزاً ضد المرأة، ويجب تعويض النساء اللواتي تعرضن لمحنة في رحلة الدوحة".

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