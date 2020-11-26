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مجلس نواب البحرين: تصرفات قطر تهدد أمن واستقرار الخليج

مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني (أرشيفية)

مجلس نواب البحرين: تصرفات قطر تهدد أمن واستقرار الخليج

جدد دعوته حكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي

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دبي- العربية.نت

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شدد مجلس النواب البحريني الخميس رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.

كما أعرب عن استنكاره لتلك التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج.

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وأكد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، مضيفا أنه يؤيد حق البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها.

إلى ذلك، جدد المجلس دعوته حكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي.

تعبيرية
تعبيرية

اعتراض زورقين بحرينيين

أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الأربعاء أن ثلاثة زوارق من خفر السواحل القطري خالفت الاتفاقات الإقليمية والدولية باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري.

وأكدت أن هذا التصرف "يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي". كما أوضحت في بيان أنها "ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

يشار إلى أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعتا العلاقات مع قطر في 2017 بسبب دعمها جماعات متطرفة، والتدخل في شؤون تلك البلدان، محاولة زعزعة استقرارها.

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