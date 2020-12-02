  • مباشر
اللغة

زعيم معارضة تركيا عن اتفاق البورصة مع قطر: "بيع معسول"

بورصة اسطنبول istanbul stock
من بورصة إسطنبول

زعيم معارضة تركيا عن اتفاق البورصة مع قطر: "بيع معسول"

غضب من تخفيض الحكومة التركية ضرائب الشركة القطرية "BEİN SPORT" بدعوى ظروف كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مازالت تداعيات شراكة قطر الجديدة في بورصة إسطنبول التي أُعلِن عنها الأسبوع الماضي تثير جدلاً، فبعدما انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنغن أوزكوتش، الحكومة التركية وكيفية إدارتها لبعض مصالح البلاد، انطلاقاً من هذا الاتفاق، وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، بيع الحكومة التركية لـ 10% من حصة بورصة إسطنبول بأنه "بيع معسول"، مؤكداً أنها بيعت بسعر قليل تستطيع قطر استرداده بفترة أشهر.

محامٍ تركي: سنحاسب أردوغان على بيع أسهم ببورصة إسطنبول لقطر أسواق اقتصاد تركيا محامٍ تركي: سنحاسب أردوغان على بيع أسهم ببورصة إسطنبول لقطر

وفي كلمة له أمام كتلة حزبه في البرلمان، الثلاثاء، وجه كيليتشدار أوغلو نداءً للرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيه: "عليك أن تخرج أمام الناس وتخبرهم عن مصلحة بلدنا من بيع حصة بورصة إسطنبول لقطر، على أي أساس قمتم بالبيع، المبلغ الذي دفعته قطر 200 مليون دولار، وحصلت من خلاله على 10% من بورصة إسطنبول، ستسعيده قطر بعد 15 إلى 20 شهراً، هل هناك بيع معسول أكثر من هذه العملية؟".

كما عبر كيليتشدار أوغلو عن غضبه من تخفيض الحكومة التركية ضرائب الشركة القطرية "BEİN SPORT"، معتبراً أن الحكومة التركية قد خفضت رواتب شركة قطرية بقيمة 90 مليون دولار، بدعوى ظروف الوباء.

ثم وجه كلامه إلى التجار والمستثمرين، وقال لهم: "قالوا لكم أغلقوا أعمالكم، وفعلتم، وقالوا لكم اذهبوا إلى المصارف واستدينوا بالفائدة وفعلتم أيضاً، لكنهم خفضوا ضرائب شركة قطرية بقيمة 90 مليون دولار، ولم يكترثوا لأوضاعكم وظروفكم، في المستقبل ستكون الصناديق أمامكم، ولإعطاء درس لهؤلاء بطريقة ديمقراطية، هو دين في أعناقكم"، بحسب تعبيره.

الشيخ تميم والرئيس أردوغان
الشيخ تميم والرئيس أردوغان

باعوا حصة من البورصة

يشار إلى أن الانتقادات التي كثرت في الآونة الأخيرة كانت بدأت بعد أن وقع صندوق الثروة السيادي التركي، الخميس، مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول. وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة.

بورصة إسطنبول
بورصة إسطنبول

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وصل إلى أنقرة ليترأس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

في حين اعتبرت قناة TRT التركية الرسمية أن هذه القمة "ستكون الـ28 بين أردوغان وضيفه، خلال 70 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تغريدة تكشف معلومة جديدة عن عالم إيران فخري زاده تغريدة تكشف معلومة جديدة عن عالم إيران فخري زاده
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد