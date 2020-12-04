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البحرين.. نفي رسمي لتصريح منسوب للزياني عن استيراد بضائع من الضفة

الزياني
الزياني

البحرين.. نفي رسمي لتصريح منسوب للزياني عن استيراد بضائع من الضفة

وزارة الصناعة تؤكد الالتزام بالقرارات الدولية حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والجولان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، التصريح المنسوب لوزير الخارجية البحريني، زايد بن راشد الزياني، لصحافي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

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وأكد المصدر، نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية، أن تصريح الوزير فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية.

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