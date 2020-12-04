أفاد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الجمعة، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر.

الوزير الكويتي أشار إلى أن الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها حالياً أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، والرئيس الأميركى دونالد ترمب لحل الأزمة.

كما أضاف الشيخ أحمد ناصر الصباح أن الأطراف أكدوا حرصهم على الوصول لاتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولهم.