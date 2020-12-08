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أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح

أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل الحكومة الجديدة

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العربية.نت

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أعاد أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في نص البيان الأميري:

"بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 ه، الموافق 6 ديسمبر 2020 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

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مادة أولى - يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
صدر بقصر السيف في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 ميلادية، الموافق 23 ربيع الآخر 1442 هجرية".

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