قرقاش: الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج 

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن "الإمارات تدعم السعودية نيابة عن الدول الـ 4 بجهود تعزيز التضامن بالخليج".

تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2020

وقال إن "علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربي".

وأضاف قرقاش على "تويتر" أن الإمارات تتطلع إلى "قمة خليجية ناجحة".

ومن جانبها، أعلنت مصر، الثلاثاء، تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.