شرطة أبوظبي تقبض على متورطين باغتصاب فتاة وتصويرها

ألقت شرطة أبوظبي، الخميس، القبض على كافة المتورطين في جريمة اغتصاب إحدى الفتيات، ونشر فيديو يوثق الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أمر، الأربعاء، بإجراء تحريات عاجلة للوصول إلى حقيقة مقاطع فيديو تم توثيقها، وتتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشامسي: "إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبي في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وإنهم يخضعون حالياً لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول".

كما شدد على أن "هذه الحادثة تعد حدثاً نادراً في سلوك بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يُخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث، التي تؤذي المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام".

إلى ذلك، يتم الكشف عن هوية المتهمين أو عددهم وتفاصيل الجريمة.