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مجلس التعاون: نحرص على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

توقيع اتفاق الرياض
توقيع اتفاق الرياض

مجلس التعاون: نحرص على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

مجلس التعاون يشيد باستكمال إجراءات تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما رحب الأمين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

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وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن اعتبارا من اليوم، موضحا أيضا استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

كما أكد التحالف توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

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