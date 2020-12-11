  • مباشر
اللغة

ملك البحرين: اتفاق المغرب وإسرائيل يعزز فرص السلام

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين: اتفاق المغرب وإسرائيل يعزز فرص السلام

رحب باعتراف أميركا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الخميس، باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.

ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة المغرب العربي ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

وأشاد بما أعلنه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية من اقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل الامر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأميركي لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

السيادة المغربية على الصحراء الغربية

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، باتفاق التطبيع مع المغرب الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

وأضاف نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

سلام عادل وشامل

بدوره أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التزام بلاده بسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

هذا وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

والمغرب هي رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج
ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد