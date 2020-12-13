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مرسوم ملكي بإنشاء قنصلية للبحرين لدى المغرب بالصحراء الغربية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

مرسوم ملكي بإنشاء قنصلية للبحرين لدى المغرب بالصحراء الغربية

يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.. ويُنشر في الجريدة الرسمية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، مرسوماً ملكياً بإنشاء قنصلية للبحرين لدى المغرب بمدينة العيون في الصحراء الغربية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية:

"صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوما رقم (84) لسنة 2020 بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية، جاء فيه:

المادة الأولى.. تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.

المادة الثانية.. على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

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ملك البحرين كان رحب، الخميس، باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.

وأشاد بما أعلنه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقبلها، أعلن الرئيس الأميركي أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكتب أيضاً على "تويتر" أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

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