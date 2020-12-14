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أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الكويتي الجديد وأعضاء حكومته يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

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دبي - العربية.نت

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. واستقبل صباح اليوم الاثنين، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وتضمنت الحكومة الجدية كلا من الوزراء أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، والدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وفيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل.

وفي كلمة له، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمام الحكومة الجديدة: "المرحلة بلا شك مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا. كما تتطلب تعاونا حقيقيا مع أعضاء مجلس الأمة".

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