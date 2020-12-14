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ملك البحرين خلال اتصال مع الرئيس الإسرائيلي: ندعم السلام في دول المنطقة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
البحرين وإسرائيل

ملك البحرين خلال اتصال مع الرئيس الإسرائيلي: ندعم السلام في دول المنطقة

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دبي - قناة العربية

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تلقي ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بحسب وكالة أنباء البحرين، الاثنين.

وأكد الملك حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

ورحب ملك البحرين، الخميس، باعتراف أميركا بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية، وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، باعتبار هذا الإجراء خطوة تاريخية مهمة، تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.

وأشاد بما أعلنه العاهل المغربي، محمد السادس، من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

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وأعلن ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

والمغرب رابع دول عربية تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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