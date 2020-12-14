أعلنت الداخلية البحرينية، الاثنين، عن رفضها سلوك خفر السواحل القطري تجاه خفر سواحل البحرين، مؤكدة أن السلطات البحرينية احتوت موقفا مسلحا مع خفر السواحل القطري في عرض البحر.

وأضافت داخلية البحرين أن موقف خفر السواحل القطري امتداد لسلوك الدوحة الذي يستهدف البحرينيين، مشددة على أن السلوك القطري يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم.

وقالت إن شعب البحرين لا يتوقع تلك التصرفات من السلطات القطرية، محملة الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات ضد مواطني البحرين.

وأضافت أن "هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك".

وأعلنت الداخلية البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الصيادين البحرينيين ومصدر رزقهم.