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ملك البحرين يتلقى لقاح كوفيد 19

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين يتلقى لقاح كوفيد 19

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دبي - العربية.نت

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بادر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "حبانا الله بالمملكة بمجتمع واعٍ، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين، الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية، كما يتمناها الجميع.

ومنحت البحرين في وقت سابق من هذا الشهر تصريح الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر- بيونتيك" ثاني دولة تجيزه في العالم..

فايزر
فايزر

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون البحرين قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في المملكة، بعد لقاح شركة سينوفارم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت على لقاح "كوفيد-19" طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية، "سينوفارم" (Sinopharm)، وأطلقت تسجيلاً عبر الإنترنت لكي يتلقاه المواطنون والمقيمون.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان إن المواطنين والمقيمين فوق 18 عاماً يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاح مجاناً.

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