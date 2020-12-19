  • مباشر
اللغة

الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة

وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات

الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة

أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة النور، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحبت دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، ويسهم في استقراره وأمنه.

رئيس الحكومة اليمنية
رئيس الحكومة اليمنية

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.

وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين الأخيرة بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين

وقد أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة النور، الجمعة، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال معين عبد الملك، من جهته، إن "إعلان الحكومة يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، مضيفاً أن إعلان حكومة كفاءات سياسية تتويج لجهود التحالف بقيادة السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين
بالصور.. محاجر عتيقة ساهمت في بناء أشهر معابد الفراعنة بمصر بالصور.. محاجر عتيقة ساهمت في بناء أشهر معابد الفراعنة بمصر

الأكثر قراءة

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله
تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
كيف أوقعت كيف أوقعت "سنونوة" مخابرات إيران بناشط أهوازي في تركيا؟
مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني
سلالة جديدة متحورة من كورونا سلالة جديدة متحورة من كورونا "أشد خطورة".. وحديث عن عزل لندن

قبل أن تذهب

طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا
طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا

اكتشف المزيد