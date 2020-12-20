وفاة الشیخ ناصر الصباح نجل أمير الكويت الراحل

نعى الدیوان الأمیري في الكويت، الأحد، الشیخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير الكويت الراحل، عن عمر یناھز 72 عاماً.

وأضاف البيان الأميري أن جثمان الراحل سیوارى الثرى عند الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم غد الاثنین.

كما نشر أرقام الهواتف للتعزية.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.

ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل/نيسان عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.