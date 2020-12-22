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دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

لقاح كورونا
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دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر بهذا التاريخ وأبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين

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دبي _ العربية.نت

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أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بانطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في ⁧‫دبي‬⁩ اعتباراً من يوم الأربعاء، فيما أعلنت أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ اليوم الثلاثاء، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة. وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020.

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‏واعتمدت اللجنة جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ"صحة" خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.

ويمكن للمسافرين القادمين من الدول الخضراء التحرك بحرية بعد حصولهم على نتيجة سلبية للفحص الذي أجرى عند وصولهم، بينما يخضع القادمون من الدول الأخرى إلى العزل الصحي لمدة 10 أيام فقط. سيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

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