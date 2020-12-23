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قرقاش: إدارة السعودية لملف تعزيز الحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش

قرقاش: إدارة السعودية لملف تعزيز الحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل

قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر": نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي. إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

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