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الشورى السعودي عن القمة الخليجية: تأتي بظروف تحتم الوحدة

مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي

الشورى السعودي عن القمة الخليجية: تأتي بظروف تحتم الوحدة

"دعوة الملك سلمان لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن الملك سلمان يضع قضية وحدة الصف الخليجي واستمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحها في مقدمة أولويات اهتماماته.

كما شدد على أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

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إلى ذلك، أشاد بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من الملك سلمان، لتعزيز منظومة مجلس التعاون والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه وسط الاضطراب الذي تعاني منه المنطقة. وقال "المنطقة تعاني من اضطراب في ظل التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة والإساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون".

منظومة متماسكة

يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها الـ 41 غداً الثلاثاء في العُلا شمال غربي المملكة بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد أمس الأحد، أن انعقاد هذه القمة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة الدول المشاركة في الحفاظ على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

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