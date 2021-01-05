أمير قطر يشكر العاهل السعودي وولي العهد على الحفاوة

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقيتين إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأشاد أمير قطر بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع القمة الخليجية.

وأكد أمير قطر أن نتائج الاجتماع الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية.

وعقب انتهاء القمة الخليجية، غادر أمير قطر العلا، وكان الأمير محمد بن سلمان في وداعه.

هذا وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

وأردف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.

وتابع: "البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها"، مبرزا أن "الدول أكدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها".

وأوضح الأمير فيصل أن قمة العلا "أفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها".