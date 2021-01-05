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شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر

لحظة استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر الشيخ تميم
ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر
قمة مجلس التعاون

شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر

وصول وفد قطر برئاسة الشيخ تميم للمشاركة في قمة العلا

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دبي _ العربية.نت

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار العلا بالسعودية.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

لحظة استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر الشيخ تميم
لحظة استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر الشيخ تميم

ووصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتوجهت الوفود مباشرة إلى قاعة "مرايا"، التي تحتضن أعمال القمة رقم 41 لمجلس التعاون الخليجي.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية، وبما يحقق أمنها واستقرارها.

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ولي العهد السعودي أكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات الملك سلمان وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وأضاف بيان للديوان الأميري، أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع القمة للدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

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