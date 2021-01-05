قرقاش: قمة العُلا تاريخية ستعيد اللحمة الخليجية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الاثنين، أن قمة العُلا قمة تاريخية بامتياز ستعيد بأجوائها اللحمة الخليجية.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العُلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها الـ 41 الثلاثاء، في العُلا شمال غربي المملكة بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية المقررة غداً الثلاثاء.

وكشف الديوان الأميري في قطر الإثنين، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في السعودية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

فتح الأجواء بين السعودية وقطر

جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.