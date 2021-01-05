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أمير الكويت: نثني على حرص الملك سلمان في تعزيز العمل الخليجي

الملك سلمان وأمير الكويت
قمة مجلس التعاون

أمير الكويت: نثني على حرص الملك سلمان في تعزيز العمل الخليجي

أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

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دبي - العربية.نت

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تلقى الملك سلمان اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتهنئته بنجاح قمة العلا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمير الكويت أثني على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بما تحقق من نجاح في قمة العُلا.

وكان أمير الكويت أكد في وقت سابق أن بيان العلا يتضمن اتفاقا للتضامن الدائم ويعتبر إنجازا تاريخيا، مشيراً إلى أن بيان العلا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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