قال نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن إن صفحة الخلاف انطوت بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لخير الشعوب الخليجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء القطري عبر تويتر، أن قطر تتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك، الأمر الذي سيعود بالخير على أمن واستقرار المنطقة

كما وجه الشكر إلى الكويت، لجهودها في رأب الصدع ولم الشمل الخليجي.

وكان بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا أكد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.