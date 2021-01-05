مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق فتح الأجواء

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين، باتفاق فتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وجاء الإعلان بعد اتصالات هاتفية أجراها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

أمير قطر إلى القمة

في السياق أيضاً، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر حضوره القمة الخليجية في السعودية، حيث كشف الديوان الأميري في قطر الإثنين، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في السعودية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

قادرون على تجاوز الصعوبات والتحديات

يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها الـ 41 الثلاثاء، في العُلا شمال غربي المملكة بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد ،الأحد، أن انعقاد هذه القمة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة الدول المشاركة في الحفاظ على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.