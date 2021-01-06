استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الأربعاء، في قصر الصافرية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حيث قدم ولي العهد للملك حمد إيجازا حول نتائج أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت يوم أمس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أثنى عاهل البحرين على الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وما تميزت به هذه الدورة من حسن إعداد وتنظيم متميز.

كما أشاد بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية، مؤكداً أهمية المحافظة على حقوق المواطنين وكل ما فيه الخير للجميع، وأن ما تم اتخاذه من قرارات ستسهم بإذن الله في تطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس، سائلاً الله عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون أمنها واستقرارها ورخاءها وتكاتف شعوبه.