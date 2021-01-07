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قرقاش: طوينا صفحة الخلاف مع قطر

أنور قرقاش (أرشيفة- رويترز)
أنور قرقاش (أرشيفة- رويترز)

قرقاش: طوينا صفحة الخلاف مع قطر

الإمارات: نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر

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دبي- العربية.نت

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في مؤتمر صحفي اليوم الخميس حول مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن صفحة الخلاف الخليجي قد طويت.

وقال: سعداء بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون والإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا.

وزير خارجية قطر: نطوي صفحة الخلاف ونسعى لفتح صفحة جديدة الخليج العربي قمة مجلس التعاون وزير خارجية قطر: نطوي صفحة الخلاف ونسعى لفتح صفحة جديدة

كما أضاف: "نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر. وتابع قائلاً: "الإمارات ستفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة مقبلة حتى لا تقع أزمات أخرى سواء كبيرة أو صغيرة.

قرار صحيح

إلى ذلك، أشار إلى أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح، وهذه الأزمة وإن لم تكن الأولى إنما كانت الأعمق.

يشار إلى أن القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي كانت أكدت الثلاثاء الماضي على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان قمة العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذلك مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: في حينه، إن "القمة وجهت رسالة للعالم مفادها أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

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