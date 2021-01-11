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خارجية البحرين تدعو لزيارة وفد قطري وبدء محادثات ثنائية

المنامة البحرين
المنامة

خارجية البحرين تدعو لزيارة وفد قطري وبدء محادثات ثنائية

شهدت قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية عودة العلاقات مع قطر

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، دعوة الوفد القطري لزيارة المنامة تفعيلاً لبيان العلا.

ودعت خارجية البحرين نظيرتها القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية.

وشهدت قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في مدينة العلا السعودية عودة العلاقات مع قطر.

وأعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري، لكن لم يتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات المباشرة.

وقالت شؤون الطيران المدني في البحرين إنه سيتم "السماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين.

هذا وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الاثنين، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات مع قطر، وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

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وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الرياض "بواقع رحلة يوميا إلى مطار الملك خالد الدولي".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن قطر تدفع 100 مليون دولار سنوياً في مقابل التحليق في أجواء إيران، وهذا ما ستخسره طهران الآن.

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