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أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد برئاسة الوزراء

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد برئاسة الوزراء

أمير الكويت قبل استقالة الحكومة الأسبوع الماضي وكلفها بتصريف الأعمال

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، اليوم الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء، نقلا عن وكالة الانباء الكويتية.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمراً أميرياً، الاثنين الماضي، بقبول استقالة الحكومة برئاسة، الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

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وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

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