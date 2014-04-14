بغداد.. من الذي أوصلها إلى هذه الحالة؟

عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي

لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي

هكذا خاطب الشاعر الكبير نزار قباني بغداد الستينيات فكيف يمكن أن يخاطبها لو رآها اليوم؟

سؤال يدمي قلوبَ العراقيين الذين حملوا معهم هذه المدينة الأسطورية أينما انتقلوا وحلّوا, وها هم اليوم يروها تزداد إهمالا وتراجعا.

الغبار يغطي حدائقَها وجدرانَها وما يتهدم اليوم لا يُبنى وإذا بني من جديد فبأسوأ طريقة وشكل.

كل هذا يحدث في عاصمة أحد أغنى بلدان العالم, فما الذي يجري ومن المسؤول عن هذا الفساد والإهمال والتردي؟

في هذه الحلقة سنحاول الإجابة عن هذا السؤال عبر الحوار مع ضيفينا المرشحين للبرلمان:

عبدالكريم المحمداوي وكيل أمين بغداد ومرشح كتلة الوفاء

وشروق العبايجي الناشطة المدنية والمرشحة عن الائتلاف المدني الديمقراطي.