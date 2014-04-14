أستوديو بغداد: هل أعاد المالكي الديكتاتورية للعراق؟

منذ ان ترأس حكومة الولاية الثانية وخصوم المالكي يحتجون على قرارات يتخذها لتكريس سلطته وتحوّله الى الحاكم الفردي كما وصفوه.

هذا الاستنتاج عززته وقائعُ من بينها التلكؤ في تعيين وزراء للداخلية والدفاع، الأمر الذي وضع هاتين الوزارتين تحت إمرته بصفته وزيراً للدفاع، كذلك اصدارُه قراراً بإلحاق الهيئات المستقلة تحت مسؤولية رئاسة الوزراء، ما يعني السيطرة على البنك المركزي والإعلام الرسمي وهيئةِ النزاهة.

كذلك الأمر بالنسبة للمحكمة الاتحادية إذ يقول معارضوه إنه صادر استقلاليتها وتحكّم في تعيين رئيس لها من أجل ضمان تمريره لقوانين وقرارات حساسة ذات تأثير على بنية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

هل المالكي ديكتاتور؟

سؤال تطرحه هذه الحلقة من أستوديو بغداد محاولين الاجابة عنه من خلال الحوار مع ضيفينا المرشحيْن للبرلمان العراقي الجديد عدنان الشحماني عن دولة القانون، وسلمان الجميلي عن قائمة متحدّون برئاسة اسامة النجيفي.