أسامة النجيفي

أسامة عبد العزيز النجيفي، هو سياسي عراقي من مدينة الموصل محافظة نينوى، ولد في الموصل عام 1956.

حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1978.

عين مديرا للكهرباء في تلعفر عام 1982 إلى سنة 1986، ثم عمل في مديرية توزيع كهرباء الموصل من عام 1986 إلى عام 1989.

عمل في وزارة الكهرباء العراقية لمدة 12 عاما وفي عام 1992 أسس شركته الخاصة، ثم أسس شركة الأصالة للإنتاج الزراعي عام 1998.

عين كوزير للصناعة والمعادن في حكومة الجعفري عام 2005، وفي عام 2006 انتخب كعضو في مجلس النواب عن محافظة نينوى - القائمة العراقية.

عام 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يترأسه بانتخابات مجلس محافظة نينوى بأغلبية الأصوات، وشكل الحكومة المحلية.

عام 2009 انتخب كأمين عام تجمع "عراقيون" الوطني، الذي يضم كتلا سياسية وأحزابا وشخصيات وطنية.

عام 2010 انتخب رئيسا لمجلس النواب العراقي للدورة الانتخابية الثانية.