إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق (2004-2005)، من مواليد عام 1945، - ينتمي إلى الطائفة الشيعية- يرأس القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي وهي عبارة عن تحالف مجموعة من الأحزاب ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي.

ينتمي إلى عشيرة ربيعة وهي من أقدم العشائر العربية التي استوطنت العراق. خريج كلية الطب في جامعة بغداد.

كان عضواً في حزب البعث، وعضواً في مكتب القيادة القطرية، وفي عام 1972 غادر إلى لندن لإكمال الدراسات العليا. وفي عام 1973 انتخب مسؤولًا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي، لكنه استقال رسميا من حزب البعث عام 1975

أعلن عن تنظيم حركة الوفاق الوطني العراقي عام 1990 في بيروت، وانتخب أميناً عاماً لها عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993.

تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير من عام 1978 أصيب خلالها وبقي في المستشفى لأكثر من عام للعلاج.

اختير عضوا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

في 28 يونيو 2004 شكلت الحكومة العراقية المؤقتة لتخلف مجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وقد شهدت فترة حكمه القصيرة القيام بعمليات عسكرية لمواجهة نفوذ جيش المهدي حيث قاد حملة ضدهم في النجف ومحاصرتهم في الروضة الحيدرية، وقد تعرض على إثر ذلك لمحاولة اغتيال في أحد الجوامع في مدينة النجف أدت إلى إصابته بجروح.

تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وذلك بالفترة من 28 يونيو 2004 إلى 6 أبريل 2005.

انتخب كرئيس وزراء العراق بعدما حازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات مجلس النواب العراقي والتي أجريت في 7 مارس 2010 على 91 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان، واحتلت القائمة بذلك على المركز الأول من بين الكيانات المتنافسة.

