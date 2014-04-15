إبراهيم الجعفري

ولد في كربلاء عام 1947، أنهى دراسته الجامعية من جامعة الموصل من كلية الطب عام 1974.

انضم لحزب الدعوة الإسلامية عام 1966، وساهم في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع محمد باقر الحكيم، وشغل موقع مسؤول اللجنة التنفيذية فيه.

ترك العراق عام 1980 واستقر في إيران حتى عام 1989 ليغادرها إلى بريطانيا حتى سقوط بغداد عام 2003. ثم عاد إلى العراق بعد الغزو الأميركي لها.

عين كأول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر. وساهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم التيارات الشيعية الرئيسة في العراق.

وفي عام 2004، عين نائبا لرئيس الجمهورية، وفي عام 2005 أصبح رئيسا للحكومة الانتقالية في أبريل/ نيسان 2005.