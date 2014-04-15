ولد في تموز عام 1947 م في قضاء الفلوجة - محافظة الأنبار غرب العراق، حاصل على شهادة جامعية من جامعة بغداد من كلية الزراعة و عمل رئيسا للاتحاد الوطني لكلية الزراعة عندما كان طالبا فيها، وتخرج منها عام 1968.

حاصل على شهادة ماجستير من جامعة أبردين في اسكتلندا، أكمل دراسة الدكتوراه عام 1974 م عن تخصص هندسة البيئة ثم عاد إلى العراق مباشرة.

وعمل باحثا علميا في مؤسسة البحث العلمي في جامعة بغداد. ثم أصبح مديرا عاما لمركز البحوث البيئية وبعد ذلك حاز على منصب أمين عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، وأمينا عاما لاتحاد الجمعيات العلمية العراقية.

بعدها انتقل إلى العمل في القطاع الزراعي الخاص حيث عمل في زراعة المساحات الواسعة في مناطق مختلفة من العراق منها محافظة الكوت ومحافظة ديالى ومحافظة الأنبار.

وكان عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وفصل من الحزب عام 1977، وبعد غزو القوات الأميركية للعراق عام 2003 م، عمل صالح المطلك أمينا عاما لحزب الوسط الديمقراطي وهو أحد السياسيين العراقيين الذين خاضوا الانتخابات وهم رافضين أن تكون ذات ميول طائفية وهي انتخابات عام 2005 التي تم التصويت فيها على عضوية مجلس النواب العراقي.

تعرض للضرب بالحجارة في محافظة الأنبار بعدما قام المعتصمون في المحافظة بالهجوم عليه، بعدما حاول المعتصمون منعه من الصعود إلى المنصة لإلقاء كلمة وهتفوا ضده.