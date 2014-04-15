ولد مسعود بارزاني في 16 أغسطس 1946 في مهاباد (كردستان إيران) أثناء العهد القصير للجمهورية الكردية المستقلة التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ثم انتقلت عائلته إلى مسقط رأس العائلة البارزانية في قرية بارزان في أقصى شمال العراق. تعلم مسعود خلال المرحلة الابتدائية باللغة العربية.

عام 1961 التحق بالمقاتلين البيشمركة عند اندلاع الثورة الكردية، كما واصل دراسته في فترات الهدنة بين الحركة التي قادها والده والحكومات العراقية المتعاقبة.

تمرس في العمل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب والده وشقيقه الأكبر إدريس. وقد قاد المحادثات مع حكومة بغداد التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق مارس (آذار) 1970 الذي اعترف بحق أكراد العراق بالحكم الذاتي.

بعد تراجع الحكومة العراقية عن تعهداتها واتفاقاتها، بدأ النضال الثوري الكوردي مرة أخرى، وفي هذه المرة شارك مسعود البارزاني مع والده ملا مصطفى في النضال المسلح حتى نكسة عام 1975.

لجأ إلى إيران عام 1975، بعد توقيع صدام وشاه ايران السابق على اتفاق في الجزائر على محاصرة الثورة الكردية وإنهائها.

في 8/1/1979 تعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة من أزلام النظام الصدامي في مدينة فيينا عندما كان عائدا إلى كوردستان.

بعد وفاة والده، تولى مسعود وإدريس قيادة الحزب والحركة المسلحة من داخل كردستان العراق، لكنهما اضطرا للانسحاب مع مقاتليهما وبعض عوائلهم إلى كردستان إيران إثر حملات الانفال والقصف بالسلاح الكيمياوي في أواخر الثمانينات.

له مؤلف نشر باللغة العربية في أربعة أجزاء بعنوان (البارزاني والحركة التحررية الكوردية)، وبعد حرب الخليج الثانية (1991)، عاد مسعود مع مقاتليه وعائلته الى كردستان العراق، وأنشأ حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني إدارة ذاتية بعد انسحاب القوات العراقية من أجزاء واسعة من إقليم كردستان. وعينت منطقة صلاح الدين الى الشمال من اربيل عاصمة الاقليم الكردي العراقي.

انتخب مسعود البارزاني يوم 12/6/2005 من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق، بالإجماع كأول رئيس منتخب لإقليم كوردستان والاولى في تاريخ الشعب الكوردي باختيار رئيس الإقليم عن طريق الانتخابات.