مقتدى الصدر، هو رجل دين شيعي وزعيم التيار الصدري وميليشيا جيش المهدي في العراق. درس في حوزة النجف الأشرف على يد والده، وكان يعطي بعض الدروس إبان حياة والده، ثم انتقل بعد الاحتلال الأميركي للعراق ووضع اسمه على رأس المطلوبين للاحتلال والحكومة والإرهابيين.

حاصل على مرتبة حجة الإسلام والمسلمين، ويدرس حالياً ليحصل على درجة المجتهد.

14 مايو 2004 كان بداية لمعارك دامية بين القوات الأميركية وسرايا جيش الإمام المهدي في مدينة النجف، وبالتحديد في مقبرة النجف في محاولة من القوات الأميركية للقبض على الصدر الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اغتيال عالم الدين الشيعي عبد المجيد الخوئي.

اتهم الجيش المهدي بأحداث الفوضى واشتباكات كربلاء عام 2007، وقتل ما لا يقل عن 52 شخصا، وقد نفى مقتدى الصدر ضلوع جيشه في هذه الأحداث، إلا أنه أصدر قراراً عقبها بتجميد أنشطة جيش المهدي كافة اعتباراً من يوم 29 أغسطس.

يُتهم مقتدى الصدر وقوات ميليشيا جيش المهدي التابعة له بالقيام بجرائم وأعمال عنف وإرهاب في العراق من طرف جهات عدة؛ بينها تقرير صدر في 2006 من قبل وزارة الدفاع الأميركية.