نوري المالكي

نوري محمد حسن المالكي، رئيس الوزراء العراقي، ولد قرب محافظة الحلة في شهر يوليو عام 1950. حاصل على شهادة الماجستير في الأدب العربي. ينتمي إلى الطائفة الشيعية.

انضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1970، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى. في عام 1980، أصدر صدام حسين قراراً حظر بموجبه حزب الدعوة، فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، فلجأ المالكي إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982، ثم انتقل إلى إيران، ثم عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى الغزو الأميركي للعراق.

بعد إسقاط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003، عاد المالكي إلى العراق واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والتي كان الناطق الرسمي باسمها. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضواً فيها.

انتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوءاً، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. أطلق عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في بعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل، وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة، كما أنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين.

في نهاية عام 2008 وقع على اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأميركية من العراق.

عام 2010، حصل على 89 صوتا في انتخابات مجلس النواب، وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010، بدأ في صراع مع مسعود برزاني في أكتوبر 2012 ويسمى الصراع بالصراع الكردي العراقي.