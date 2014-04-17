علاوي والمالكي.. خلاف شخصي أم صراع سياسي؟

حلقة اليوم ستشهد مشاركة نسائية، لأن المرأة العراقية تساهم بشكل كبير في الحياة السياسية، حيث إن نسبة الكوتا النسائية في البرلمان يجب ألا تقل عن 25% بالحد الأدنى.

طرفا الحلقة.. مرشحة التزمت بإحدى الجبهتين السياسيتين اللتين لم يتوقف صراعهما منذ الانتخابات الأولى حتى يومنا هذا ونحن على مسافة أيام من الدورة الثالثة، أتحدث هنا عن ائتلاف الوطنية الذي يرتكز بمعظمه على قائمة العراقية سابقاً، والطرف الآخر ينتمي إلى الجبهة الثانية أي دولة القانون.